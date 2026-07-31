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11:20, 31 июля 2026Россия

Обстановка на горящем складе DNS во Владивостоке изменилась

На складе DNS во Владивостоке потушили открытое горение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На складе DNS во Владивостоке потушили открытое горение на площади 5 тысяч квадратных метров. Об изменившейся обстановке сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на данный момент проводится разборка и проливка конструкций склада.

О пожаре на складе в Приморье стало известно утром 31 июля. МЧС опубликовало видео с места происшествия. На кадрах запечатлены клубы густого черного дыма. Также видна работа пожарных, участвующих в ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не приводилось.

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