Обстановка на горящем складе DNS во Владивостоке изменилась

На складе DNS во Владивостоке потушили открытое горение

На складе DNS во Владивостоке потушили открытое горение на площади 5 тысяч квадратных метров. Об изменившейся обстановке сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на данный момент проводится разборка и проливка конструкций склада.

О пожаре на складе в Приморье стало известно утром 31 июля. МЧС опубликовало видео с места происшествия. На кадрах запечатлены клубы густого черного дыма. Также видна работа пожарных, участвующих в ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не приводилось.