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12:20, 31 июля 2026 (обновлено: 12:27, 31 июля 2026)Мир

Марокканским мигрантам не понравилось в Европе

EFE: Мигранты, проникшие в Сеуту из Марокко, начали возвращаться назад
Кристина Козлова (редактор)

Фото: FARO TV via Reuters

Сотни мигрантов, которые нелегально проникли в испанскую Сеуту, начали добровольно возвращаться в Марокко. Об этом сообщает новостное агентство EFE.

«Сотни мигрантов, которые в последние часы нелегально проникли в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они и вошли», — следует из публикации.

Отмечается, что параллельно с этим небольшие группы людей продолжают проникать в Сеуту, пересекаясь на пути с теми, кто покидает испанский автономный город и возвращается в Марокко.

В четверг, 30 июля, тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки. Они добирались по суше и морю, многие из них не выжили. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало.

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