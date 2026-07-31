Марокканским мигрантам не понравилось в Европе

EFE: Мигранты, проникшие в Сеуту из Марокко, начали возвращаться назад

Сотни мигрантов, которые нелегально проникли в испанскую Сеуту, начали добровольно возвращаться в Марокко. Об этом сообщает новостное агентство EFE.

«Сотни мигрантов, которые в последние часы нелегально проникли в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они и вошли», — следует из публикации.

Отмечается, что параллельно с этим небольшие группы людей продолжают проникать в Сеуту, пересекаясь на пути с теми, кто покидает испанский автономный город и возвращается в Марокко.

В четверг, 30 июля, тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки. Они добирались по суше и морю, многие из них не выжили. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало.