Популярную страну Европы предложили исключить из Шенгена из-за прорыва границы мигрантами

Глава финского МВД Рантанен: Испания не справилась с защитой внешней границы Шенгена

Испанию предложили временно исключить из Шенгенской зоны из-за прорыва границы мигрантами. С такой идеей выступила глава финского МВД Мари Рантанен в своем аккаунте в соцсети X.

По словам министра, популярная курортная страна Европы не справилась с защитой границ Шенгена. Рантанен предложила всем европейским государствам поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони приостановить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании.

«Так продолжаться не может <...> Страны, не выполняющие свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — заявила глава финского МВД.

По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов. Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

