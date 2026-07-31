Россияне почти раскупили зимние туры в одну страну Азии

Россияне почти раскупили места в отелях Таиланда на будущую зиму

Российские туристы почти раскупили зимние туры в одну страну Азии — речь идет о Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2026 году россияне начали скупать путевки в Таиланд на будущую зиму значительно раньше, чем в 2025-м. Так, сообщается, что они почти раскупили места в отелях азиатской страны на некоторые даты. При этом рост цен на размещение в зимний сезон не прогнозируется — большинство гостиниц, например, Пхукета, оставили прошлогоднюю стоимость.

Кроме того, благодаря раннему бронированию цена отдыха для соотечественников сопоставима с прошлым сезоном. Эксперты не рекомендуют откладывать покупку тура из-за ограниченного объема перевозок в Таиланд в зимний период.

Ранее были названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле. Первое место по ценовой доступности пакетных туров занял Таиланд.