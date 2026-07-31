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14:03, 31 июля 2026 (обновлено: 14:13, 31 июля 2026)Путешествия

Россияне почти раскупили зимние туры в одну страну Азии

Россияне почти раскупили места в отелях Таиланда на будущую зиму
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Российские туристы почти раскупили зимние туры в одну страну Азии — речь идет о Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2026 году россияне начали скупать путевки в Таиланд на будущую зиму значительно раньше, чем в 2025-м. Так, сообщается, что они почти раскупили места в отелях азиатской страны на некоторые даты. При этом рост цен на размещение в зимний сезон не прогнозируется — большинство гостиниц, например, Пхукета, оставили прошлогоднюю стоимость.

Кроме того, благодаря раннему бронированию цена отдыха для соотечественников сопоставима с прошлым сезоном. Эксперты не рекомендуют откладывать покупку тура из-за ограниченного объема перевозок в Таиланд в зимний период.

Ранее были названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле. Первое место по ценовой доступности пакетных туров занял Таиланд.

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