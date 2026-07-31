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14:49, 31 июля 2026 (обновлено: 14:57, 31 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России ответили на прогноз из США о переходе Киева под контроль Москвы

Сенатор Джабаров заявил, что у РФ нет планов взять под контроль Киев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У России нет планов взять Киев под контроль, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на соответствующий прогноз бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсона.

«Мне кажется, все цели, касающиеся Украины, наш президент озвучил еще в феврале 22-го года. И неоднократно после этого повторял. Мы ни на что не претендуем. Речь шла о двух республиках: Донецке и Луганске, и о двух регионах: Запорожье и Херсоне», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор заявил, что домыслы, которые не опираются ни на какую фактическую часть, стоит расценивать лишь как провокационные заявления.

«Зачем нам это нужно? Мы ни на что не претендуем. Пусть сам народ Украины определится. Он может жить при таком неонацистском режиме или все-таки добьется того, что этот режим уйдет в прошлое, а народ создаст нормальное цивилизованное государство, которое будет поддерживать добросовестные отношения со всеми соседями», — заключил политик.

Ранее Джонсон заявил, что Россия может взять Киев под контроль еще до того, как конфликт закончится. По его словам, Украина и западные страны ничего не могут сделать, чтобы предотвратить это.

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