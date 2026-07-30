Россия может взять Киев под контроль. Такой сценарий допустил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом», — сказал он.
Джонсон отметил, что Украина и западные страны ничего не могут сделать, чтобы предотвратить это.
В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.