В США сделали прогноз о будущем Киева

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия установит контроль над Киевом

Россия может взять Киев под контроль. Такой сценарий допустил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом», — сказал он.

Джонсон отметил, что Украина и западные страны ничего не могут сделать, чтобы предотвратить это.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.