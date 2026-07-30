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20:07, 30 июля 2026 (обновлено: 20:16, 30 июля 2026)Мир

В США сделали прогноз о будущем Киева

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия установит контроль над Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может взять Киев под контроль. Такой сценарий допустил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом», — сказал он.

Джонсон отметил, что Украина и западные страны ничего не могут сделать, чтобы предотвратить это.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

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