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Силовые структуры
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15:56, 31 июля 2026 (обновлено: 16:06, 31 июля 2026)Силовые структуры

СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус «Краснодар - Донецк» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации правоохранителей, 31 июля ВСУ, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали рейсовый автобус. В результате, пострадали люди. Им оказывает медицинская помощь.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что остекление восьми многоквартирных домов оказалось повреждено из-за массированной атаки БПЛА в Тракторозаводском районе Волгограда.

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