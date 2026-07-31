СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус «Краснодар - Донецк» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
По информации правоохранителей, 31 июля ВСУ, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали рейсовый автобус. В результате, пострадали люди. Им оказывает медицинская помощь.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что остекление восьми многоквартирных домов оказалось повреждено из-за массированной атаки БПЛА в Тракторозаводском районе Волгограда.