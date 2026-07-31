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16:30, 31 июля 2026 (обновлено: 16:42, 31 июля 2026)Россия

Стало известно об укрывавшихся во рвах сотрудниках маркетплейса во время налета ВСУ

Сотрудники маркетплейса укрывались во рвах во время налета ВСУ на склад в Волгограде
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сотрудники российского маркетплейса укрывались во рвах во время налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад в Волгограде. Об этом сообщил менеджер компании, который участвовал в эвакуации работников, его слова приводит портал V1.RU.

По словам сохранившего анонимность сотрудника маркетплейса, он и другие работники приступили к эвакуации, когда услышали сигнал тревоги. Однако они столкнулись с попыткой сотрудников замедлить эвакуацию и вернуться за личными вещами — лишь после того, как менеджеры объяснили работникам, что жизнь ценнее вещей, те согласились покинуть склад.

В итоге сотрудники маркетплейса укрывались в нескольких рвах возле склада, а после на попутных машинах добирались до безопасных точек.

Главное — никто не погиб и не пострадал. Да, многое сгорело, и очень трудно было убедить людей в том, что это все наживное

менеджер маркетплейса

Ранее сообщалось о массированном ночном налете украинских дронов на российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы.

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