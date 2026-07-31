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17:22, 31 июля 2026 (обновлено: 17:27, 31 июля 2026)Экономика

Россиян предупредили о витающих в воздухе дома фекальных шариках

Ученый Лопатина: Пылесос без хепафильтра разносит фекальные шарики пылевых клещей по дому
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В домах россиян живут пылевые клещи, которые крайне опасны для аллергиков. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ имени Эрисмана» Роспотребнадзора Юлия Лопатина в разговоре с «Пятым каналом».

Она объяснила, что в экскрементах клещей — фекальных шариках — содержатся аллергены и, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, следует использовать пылесосы только с хепафильтром.

«Размеры этих шариков очень малы, и они легко поднимаются в воздух. И когда мы пылесосим, если мы используем пылесос без хепафильтра, то эти шарики просто вылетают с обратной стороны пылесоса и поднимаются в воздух», — поделилась информацией Лопатина.

Помимо этого, отметила лаборант института экологии РУДН Варвара Машкова, в ворсе могут «жить» сальмонеллы, которые приносятся домашними животными на ковры, либо стафилококки, способные вызывать кишечные заболевания и отравление.

Ранее россиян предупредили, что при уборке сарая есть риск подхватить мышиную лихорадку.

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