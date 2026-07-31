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18:26, 31 июля 2026 (обновлено: 18:36, 31 июля 2026)Путешествия

Стали известны подробности о расчленившем россиянку в Сербии преступнике

Гражданин Турции расправился с отдыхавшей в Сербии россиянкой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PhotoTamara / Reuters

Гражданин Турции расправился с отдыхавшей в Сербии россиянкой. Подробности о преступнике стали известны Telegram-каналу Baza.

По данным источника, среди задержанных по подозрению в преступлении оказался 25-летний турок. Выяснилось, что он расправился с 27-летней Людмилой в квартире в Борче, затем по частям спрятал ее тело в чемодан, который сбросил в реку. Мужчину задержали в аэропорту — он пытался сбежать из страны.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Накануне своей кончины девушка собиралась пойти в ночной клуб.

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