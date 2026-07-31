Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит секретный план против «земель-предательниц», которые могут помешать переброске сил НАТО на восток. Об этом информирует The Telegraph.
Как отмечается в публикации, немецкие власти боятся, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может помешать передвижению союзных войск через восточные федеральные округа. На фоне этого партия получит большинство голосов в сентябре.
Также газета пишет, что если партия получит голоса в Саксонии-Анхальт или Мекленбурге-Передней Померании, то тогда она сможет сформировать правительство зимой для контроля внутренней безопасности и работы полиции.
Ранее депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Мерц оказывает украинцам больше помощи, чем гражданам своей страны.