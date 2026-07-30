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00:45, 30 июля 2026 (обновлено: 00:49, 30 июля 2026)Мир

Мерца назвали канцлером Украины

Депутат АдГ Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказывает украинцам больше помощи, чем гражданам своей страны. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью RT.

«Знаете, Фридрих Мерц — самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии», — сказал политик.

Он отметил, что за время нахождения Мерца у власти Германия столкнулась с серьезными проблемами, включая бюрократию, высокие налоги и цены на энергоресурсы. Как указал депутат, многие немецкие компании переносят производство в другие страны, иначе их ждет банкротство.

Ранее издание Bild сообщило, что большинство немцев недовольны Мерцем. По данным опроса, более 70 процентов граждан Германии неудовлетворены его работой.

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