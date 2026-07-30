Депутат АдГ Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказывает украинцам больше помощи, чем гражданам своей страны. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью RT.

«Знаете, Фридрих Мерц — самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии», — сказал политик.

Он отметил, что за время нахождения Мерца у власти Германия столкнулась с серьезными проблемами, включая бюрократию, высокие налоги и цены на энергоресурсы. Как указал депутат, многие немецкие компании переносят производство в другие страны, иначе их ждет банкротство.

Ранее издание Bild сообщило, что большинство немцев недовольны Мерцем. По данным опроса, более 70 процентов граждан Германии неудовлетворены его работой.