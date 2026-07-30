ВСУ потеряли еще один F-16. Что могло стать причиной крушения истребителя?

F-16 ВСУ разбился во время боевого вылета

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбился во время боевого вылета. Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 29 июля. Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, и в этот момент на борту самолета произошла некая «нештатная ситуация».

Летчик катапультировался, его госпитализировали. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

Причины крушения

Российский военкор Юрий Котенок со ссылкой на ряд источников утверждает, что самолет был потерян во время неудачной попытки перехватить реактивную «Герань». В пользу этой версии говорит то, что российские военные инженеры ранее сумели оснастить беспилотники-камикадзе средствами для борьбы с авиацией противника.

В частности, некоторые «Герань-2» с конца 2025 года оснащают управляемыми ракетами Р-60 класса «воздух-воздух». Боеприпас с тепловой головкой самонаведения (ГСН) обладает дальностью пуска на малых высотах до 1,5 километра. Угол целеуказания модернизированной Р-60М составляет около 20 градусов, поэтому носитель должен маневрировать для удерживания цели в поле зрения ракеты, и лишь при фиксации вражеского самолета в «перекрестье» прицела можно производить пуск.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чтобы повысить эффективность защиты дронов от перехватчиков, на «Геранях» появились современные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Эта система позволяет вчетверо — до шести километров — увеличить дальность обнаружения цели. При этом дрон сохранил термобарическую боевую часть весом 50 килограммов, которая позволяет поразить наземный объект после выстрела из ПЗРК.

В свою очередь, автор Telegram-канала Fighterbomber высмеял заявление командования ВС ВСУ. Он указал, что «нахождение украинца в кабине» западного истребителя уже может считаться нештатной ситуацией.

ВСУ потеряли пятый F-16

С начала поставок Западом истребителей Украине ВСУ лишились уже пяти F-16, при этом лишь некоторые из них были уничтожены в воздухе. Так, в апреле 2025 года самолет был сбит российскими военными, при этом высказывались предположения, что борт мог быть поражен управляемой зенитной ракетой из состава наземного комплекса С-400, либо пущенной с самолета ВКС РФ ракетой класса «воздух-воздух» Р-37.

За два месяца до этого американская система ПВО Patriot сбила еще один украинский F-16. Тогда объяснялось, что США не передали Киеву систему распознавания «свой-чужой», что и стало причиной дружественного огня

Еще несколько самолетов были уничтожены на земле. В частности, 16 апреля 2026 года был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в Кировоградской области Украины. Тогда, по утверждению координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, «в хлам» были разбиты ряд F-16, а также французских Mirage. Он уточнил, что в результате налета также были ликвидированы иностранные пилоты.