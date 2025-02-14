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23:26, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

WSJ: Украина сбила истребитель F-16 ВСУ из-за отсутствия системы опознавания
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Украина сбила собственным переданным ей американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года, пострадал из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания. Такую причину раскрыла Wall Street Journal (WSJ).

Издание сообщает, что это был дружественный огонь, хотя Украина официально этого не признавала. Главная причина случившегося — отсутствие тактической сети Link 16, с помощью которой пилоты передают военным на земле свою геолокацию, что позволяет им избегать опасности во время обстрелов ракетами и БПЛА.

В статье указано, что в момент, когда истребители F-16 прибыли на Украину, действующая в то время администрация президента США Джо Байдена скрыла эту значимую технологию, которая дает системам противовоздушной обороны (ПВО) возможность различать дружественные истребители и самолеты противника. На ЗРК Patriot системы Link 16 и вовсе убрали, поскольку не было надежды, что F-16 передадут в пользование ВСУ так скоро.

Летом об уничтожении истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Согласно ее данным, инцидент произошел из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что пилот не справился с управлением.

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