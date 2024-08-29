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21:51, 29 августа 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскрыла детали крушения украинского F-16

Депутат Рады Безуглая заявила, что истребитель F-16 сбили из комплекса Patriot

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями», — написала она.

ВСУ потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16. Самолет потерпел крушение в понедельник, 26 августа.

Ранее сообщалось, что F-16 мог быть сбит огнем собственной ПВО, которая также вела огонь по ракетам и дронам, или истребитель врезался в одну из воздушных целей.

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      Маргарита Пименова
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