Депутат Рады раскрыла детали крушения украинского F-16

Депутат Рады Безуглая заявила, что истребитель F-16 сбили из комплекса Patriot

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями», — написала она.

ВСУ потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16. Самолет потерпел крушение в понедельник, 26 августа.

Ранее сообщалось, что F-16 мог быть сбит огнем собственной ПВО, которая также вела огонь по ракетам и дронам, или истребитель врезался в одну из воздушных целей.