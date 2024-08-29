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17:53, 29 августа 2024Мир

В США признали потерю первого истребителя F-16 на Украине

WSJ: ВСУ потеряли первый полученный истребитель F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный истребитель F-16. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Украинский истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину. Первоначальные сообщения указывают на то, что самолет не был сбит вражеским огнем (...). Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота», — приводит издание слова источника.

Авторы материала подчеркнули, что украинская сторона не подтвердила факт потери истребителя. Аналогично от комментариев отказался Пентагон, перенаправив вопрос Киеву.

Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что страна не ограничивала Киев в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. Однако он отказался уточнить, сколько из них уже развернуто на Украине.

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      Максим Габриелян
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