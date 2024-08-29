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14:10, 29 августа 2024Мир

На Западе заявили о проблемах ВСУ в Курской области

Полковник Райснер: без прикрытия ПВО ВСУ ждет крах в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет крах в Курской области. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер изданию Tagesspiegel.

«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности, определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб», — рассказал военный эксперт.

Райснер также подчеркнул, что Россия имеет большими возможностями для обнаружения аэродромов и их уничтожения. Поэтому он резюмировал, что ВСУ не могут использовать истребителей F-16 для действий в Курской области.

Ранее командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что страна не ограничивала Киев в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. Однако он отказался уточнить, сколько из них уже развернуто на Украине.

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      Максим Габриелян
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