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10:02, 29 августа 2024Мир

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 без ограничений

ВС Нидерландов не ограничивали использование ВСУ F-16 в пространстве над Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нидерланды не ограничивали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. Об этом заявил командующий вооруженными силами (ВС) страны Онно Эйхельсхейм в интервью изданию NOS.

«Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — рассказал он, комментируя возможность использования истребителей над российской территорией.

Нидерланды выделили ВСУ 24 американских истребителя F-16. Эйхельсхейм отказался отвечать на вопрос, сколько из них уже развернуто на Украине.

Ранее в посольстве Нидерландов заявили, что Украина в соответствии с Уставом ООН имеет право на использование поставленных Киеву американских истребителей F-16 для ударов по российской территории.

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      Лина Пивоварова
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