В России заявили об ответе на 40-дневный план Зеленского по давлению на Москву

Сенатор Басюк: 40-дневный план Зеленского обернулся для Украины серьезными потерями

40-дневный план украинского лидера Владимира Зеленского по давлению на Москву обернулся для Украины серьезными потерями, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Его слова передает ТАСС.

Российский политик обозначил, что Киеву не удалось достичь целей данного плана, в который входили попытки изолировать Крым, нанести поражение энергетическому комплексу и дестабилизировать ситуацию перед выборами.

«Ответ [на эти действия] дается более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Черном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом», — высказал позицию Басюк.

Сенатор также обратил внимание на новые заявления Киева, согласно которым Украина намерена продолжать этот план независимо от сроков. Басюк призвал не расслабляться и продолжать достигать целей специальной военной операции.

26 июня Зеленский утвердил план против Москвы. Служба безопасности Украины должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план Владимира Зеленского по давлению на Москву порталом в ад для Украины. В частности, он подчеркнул, что Россия изменила характер ведения боевых действий, нарастив удары по логистическим узлам и украинской энергоструктуре.