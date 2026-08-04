В России назвали 40-дневный план Зеленского «порталом в ад» для Украины

Депутат Госдумы Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского порталом в ад для Украины

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план украинского лидера Владимира Зеленского по давлению на Москву «порталом в ад» для Украины. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что план Зеленского привел к тому, что Россия изменила характер ведения боевых действий, нарастив удары по логистическим узлам и украинской энергоструктуре.

«Предупреждения о красных линиях давно остались в прошлом. Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. И этот "портал в ад" для украинцев открыл Зеленский», — обозначил Слуцкий.

По его словам, на сегодняшний день Киев ни на йоту не продвинулся на фронте и перешел к тактике целенаправленного террора и наращивания военных преступлений ради сохранения диктатуры действующего на Украине режима и финансирования ее со стороны Запада.

«Напротив — российские войска последовательно продвигаются, освобождая русскую землю Донбасса», — заключил Слуцкий.

26 июня Зеленский утвердил план против Москвы. Служба безопасности Украины должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что за 40 дней операции против России Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте.