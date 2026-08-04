Напавший с ножом на детсад россиянин избежал колонии

В Оренбургской области напавшего с ножом на детский сад мужчину поместили в психбольницу

В Оренбургской области напавшего с ножом на детский сад 25-летнего местного жителя поместили в психбольницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что днем 5 февраля мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад в Бугуруслане, где ранил воспитательницу. Нападавший при этом находился под действием наркотиков. Дети не пострадали.

Сообщалось, что обезвредить мужчину смогла потерпевшая. Удерживать вооруженного нападавшего ей помогали другие сотрудники детсада. Вместе они сумели запереть его в подвале, а затем нажали тревожную кнопку.

Ранее стало известно, что в Челябинской области сборщика подписей в поддержку депутата ударили ножом.