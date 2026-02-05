Реклама

13:49, 5 февраля 2026Силовые структуры

Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооруженного мужчины на детсад в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по двум статьям УК РФ: покушение на убийство и халатность. Нападавший находился в состоянии опьянения. Он задержан, устанавливается мотив его поступка.

По данным СК, днем 5 февраля вооружившись ножом мужчина проник в здание детского сада на улице Фрунзе. На втором этаже на его пути встала воспитательница. Храбрая женщина завалила его на пол и удерживала до прибытия полицейских, уточняет Telegram-канал Mash. Напавший нанес ей легкие порезы, когда она отнимала у него нож. В это время в детсаду был тихий час, дети спали, поэтому обошлось без жертв.

Воспитательнице оказана медицинская помощь. У нее двое своих детей.

О нападении сообщила ранее 5 февраля пресс-служба губернатора и правительства региона. Мужчина сломал входную дверь и пробрался в помещение с ножом. Воспитатели сразу же активировали тревожную кнопку. Ситуация находится на контроле губернатора.

