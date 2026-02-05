Реклама

12:41, 5 февраля 2026

Мужчина с ножом ворвался в российский детсад

Мужчина с ножом ворвался в детсад в Оренбургской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детский сад. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в своем Telegram-канале.

Все произошло в одном из детсадов Бугуруслана. Злоумышленник сломал входную дверь и пробрался в помещение с ножом. Воспитатели сразу же активировали тревожную кнопку, а одна из них удерживала мужчину до приезда силовиков.

Сейчас случившееся находится на контроле губернатора. Во время нападения мужчины никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае ученица седьмого класса городской школы Кодинска напала с ножом на учителя.

