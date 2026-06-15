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21:55, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко предложил постепенно ликвидировать все ядерное оружие

Лукашенко предложил постепенно ликвидировать все ядерное оружие в мире
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya предложил постепенно ликвидировать все мировые запасы ядерного оружия.

«Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.

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