Лукашенко предложил постепенно ликвидировать все ядерное оружие в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya предложил постепенно ликвидировать все мировые запасы ядерного оружия.

«Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.