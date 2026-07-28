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04:40, 28 июля 2026 (обновлено: 04:43, 28 июля 2026)Россия

На одном из популярных российских пляжей обнаружили больше десятка мертвых птиц

Минсельхоз Камчатки выясняет причину массовой гибели птиц на Халактырском пляже
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Экология Камчатки»

На одном из самых популярных российских пляжей — Халактырском — обнаружили больше десятка мертвых птиц. В Telegram-канале «Экология Камчатки» появились кадры берега с погибшими пернатыми.

На видео видны тушки кайр и топорков. Люди также сообщили о том, что в пятницу, 24 июля, в районе пляжа была желтая пена на воде.

В пресс-службе правительства Камчатки в мессенджере Мах заявили, что региональные Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор отобрали пробы для установления причин гибели морских птиц.

«Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц», — пояснили в Минсельхозе.

В правительстве региона также добавили, что в настоящее время окончательные причины гибели птиц пока не установлены и будут определены по результатам лабораторных исследований.

Ранее в Аннинском озере под Петербургом обнаружили 300 килограммов мертвой рыбы.

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