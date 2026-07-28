Telegram-канал «Экология Камчатки»
На одном из самых популярных российских пляжей — Халактырском — обнаружили больше десятка мертвых птиц. В Telegram-канале «Экология Камчатки» появились кадры берега с погибшими пернатыми.
На видео видны тушки кайр и топорков. Люди также сообщили о том, что в пятницу, 24 июля, в районе пляжа была желтая пена на воде.
В пресс-службе правительства Камчатки в мессенджере Мах заявили, что региональные Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор отобрали пробы для установления причин гибели морских птиц.
«Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц», — пояснили в Минсельхозе.
В правительстве региона также добавили, что в настоящее время окончательные причины гибели птиц пока не установлены и будут определены по результатам лабораторных исследований.
Ранее в Аннинском озере под Петербургом обнаружили 300 килограммов мертвой рыбы.