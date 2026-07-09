Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 9 июля 2026Россия

В Аннинском озере под Петербургом нашли 300 килограммов мертвой рыбы

В Аннинском озере Ленобласти волонтеры выловили 300 кг мертвой рыбы, прокуратура проверяет
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области

В Аннинском озере в Ломоносовском районе Ленинградской области произошла массовая гибель рыбы, волонтеры извлекли из водоема около 300 килограммов мертвых обитателей. Как сообщает 78.ru, тушки сложили возле старого свинарника, при этом для уборки не выделили ни спецтехники, ни контейнеров, ни трактора для рытья ямы.

По данным издания, женщина, которая живет по соседству, вместе с детьми работала с помощью подручных средств. Она пожаловалась, что для уборки не выделили ни специальную технику, ни контейнеры, ни трактор, чтобы вырыть яму. Волонтеры предупредили о произошедшем все экологические службы

Местные жители связывают гибель рыбы с цветением воды, которое началось несколько дней назад, однако точные причины предстоит установить специалистам.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по поручению прокурора. На место выехали сотрудники природоохранного ведомства и экологической полиции, которые отобрали пробы воды и образцы рыбы для экспертизы, чтобы определить причину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге обрушился Выборгский канализационный коллектор и нечистоты попали в реку Охту, что создало угрозу загрязнения Невы. По словам местных жителей на берегу Охты нашли мертвую рыбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности об вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    Дочь лидера «Руки Вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга
    Вероятный преемник Стармера заявил о проблеме из-за украинского конфликта
    Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети
    Названо худшее место для хранения лекарств
    Европейский гимнастический союз рассмотрит допуск российских гимнастов с символикой
    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме
    Варламов рассказал о жуткой ситуации с одной сферой жизни в Нью-Йорке
    Представитель России высказался о платном проходе судов через Ормузский пролив
    В России заявили о лицемерии Европы в вопросе мира на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok