В Аннинском озере под Петербургом нашли 300 килограммов мертвой рыбы

В Аннинском озере Ленобласти волонтеры выловили 300 кг мертвой рыбы, прокуратура проверяет

В Аннинском озере в Ломоносовском районе Ленинградской области произошла массовая гибель рыбы, волонтеры извлекли из водоема около 300 килограммов мертвых обитателей. Как сообщает 78.ru, тушки сложили возле старого свинарника, при этом для уборки не выделили ни спецтехники, ни контейнеров, ни трактора для рытья ямы.

По данным издания, женщина, которая живет по соседству, вместе с детьми работала с помощью подручных средств. Она пожаловалась, что для уборки не выделили ни специальную технику, ни контейнеры, ни трактор, чтобы вырыть яму. Волонтеры предупредили о произошедшем все экологические службы

Местные жители связывают гибель рыбы с цветением воды, которое началось несколько дней назад, однако точные причины предстоит установить специалистам.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по поручению прокурора. На место выехали сотрудники природоохранного ведомства и экологической полиции, которые отобрали пробы воды и образцы рыбы для экспертизы, чтобы определить причину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге обрушился Выборгский канализационный коллектор и нечистоты попали в реку Охту, что создало угрозу загрязнения Невы. По словам местных жителей на берегу Охты нашли мертвую рыбу.