Нева в Петербурге оказалась под угрозой отравления

Миронов попросил Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию с аварией в Петербурге

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру срочно вмешаться в ситуацию с масштабной экологической аварией в Санкт-Петербурге после обрушения Выборгского канализационного коллектора. Об этом сообщает RTVI.

Во время аварии неочищенные канализационные стоки ушли в Муринский ручей, а оттуда — в реку Охту. Миронов подчеркнул, что эта ситуация создала опасность попадания загрязнений в Неву, которая обеспечивает до 95 процентов водозабора для жителей города.

Последствия аварии уже дают о себе знать: по словам председателя Совета петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой, жители жалуются на устойчивый неприятный запах в районе Охты, а на берегах реки начала появляться мертвая рыба.

20 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Харченко произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Размер ямы составил около 90 квадратных метров при глубине около трех метров.