Студент отправился к стоматологу с зубной болью и чудом выжил

Mirror: 19-летний британский студент принял симптомы рака крови за зубную боль

19-летний британский студент Итан Харрисон принял симптомы рака крови за зубную боль и чудом выжил. Его историю опубликовало издание Mirror.

После месяца боли в зубах мудрости Харрисон отправился к стоматологу, полагая, что их нужно будет удалить. По словам его матери Рокси, на приеме врач заметил у ее сына необычно увеличенный лимфатический узел. «У него было несколько характерных для рака крови симптомов: одышка, лихорадка и увеличенный лимфатический узел размером с мяч для гольфа на левой стороне шеи, который образовался, когда он был в отпуске на Кипре неделей ранее. Его срочно госпитализировали, потому что врачи и медсестры уже знали, что это, вероятно, лейкемия», — вспоминает женщина.

В больнице у Харрисона диагностировали острый миелоидный лейкоз — редкую форму рака, поражающую костный мозг и кровь. Врачи уточнили, что, если бы он не попал в больницу вовремя, всего через четыре дня после посещения стоматолога, ему, возможно, оставалось бы жить всего три недели.

Молодой человек начал курс химиотерапии в мае 2026 года и надеется на полное выздоровление. «Может пройти около года, прежде чем Итан полностью поправится, в зависимости от того, как отреагирует его организм, а я буду рядом днем и ночью», — говорит мать, ради ухода за сыном уволившаяся с работы.

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