ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:37, 4 июня 2026Забота о себе

Студент отправился к стоматологу с зубной болью и чудом выжил

Mirror: 19-летний британский студент принял симптомы рака крови за зубную боль
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AxelRudi / Shutterstock / Fotodom

19-летний британский студент Итан Харрисон принял симптомы рака крови за зубную боль и чудом выжил. Его историю опубликовало издание Mirror.

После месяца боли в зубах мудрости Харрисон отправился к стоматологу, полагая, что их нужно будет удалить. По словам его матери Рокси, на приеме врач заметил у ее сына необычно увеличенный лимфатический узел. «У него было несколько характерных для рака крови симптомов: одышка, лихорадка и увеличенный лимфатический узел размером с мяч для гольфа на левой стороне шеи, который образовался, когда он был в отпуске на Кипре неделей ранее. Его срочно госпитализировали, потому что врачи и медсестры уже знали, что это, вероятно, лейкемия», — вспоминает женщина.

В больнице у Харрисона диагностировали острый миелоидный лейкоз — редкую форму рака, поражающую костный мозг и кровь. Врачи уточнили, что, если бы он не попал в больницу вовремя, всего через четыре дня после посещения стоматолога, ему, возможно, оставалось бы жить всего три недели.

Материалы по теме:
Новогодний стол — 2025: сервировка в домашних условиях. Как оформить стол в год Зеленой Деревянной змеи
Новогодний стол — 2025: сервировка в домашних условиях.Как оформить стол в год Зеленой Деревянной змеи
28 ноября 2024
Миллионы людей хотят начать новую жизнь с нового года, но у них ничего не получается. Что с этим делать?
Миллионы людей хотят начать новую жизнь с нового года, но у них ничего не получается.Что с этим делать?
1 января 2024

Молодой человек начал курс химиотерапии в мае 2026 года и надеется на полное выздоровление. «Может пройти около года, прежде чем Итан полностью поправится, в зависимости от того, как отреагирует его организм, а я буду рядом днем и ночью», — говорит мать, ради ухода за сыном уволившаяся с работы.

Ранее британка Кирсти Брант списывала дискомфорт в груди на особенности протекания беременности и оказалась неизлечимо больна. Брант была на 18-й неделе беременности, когда обнаружила в груди опухоль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Известный российский футболист оказался злостным нарушителем ПДД

    Медведев высказался о конфликте на Украине фразой о «скрипящем зубами» Западе

    В России назвали удар по мирным жителям в Крыму местью Киева за 2014 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok