12:35, 2 июня 2026

Женщина списывала дискомфорт в груди на беременность и оказалась неизлечимо больна

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Британка Кирсти Брант списывала дискомфорт в груди на особенности протекания беременности и оказалась неизлечимо больна. Историю 42-летней женщины опубликовало издание Mirror.

Брант была на 18-й неделе беременности, когда обнаружила в груди опухоль. Она решила, что это просто закупорка молочной железы из-за кормления старшей дочери грудью. Женщина списала новообразование на беременность, но полтора месяца спустя все-таки решила пройти обследование и узнала, что у нее рак молочной железы.

Брант начала проходить химиотерапию на 27-й неделе беременности. Ее младшая дочь Феникс не пострадала во время лечения, но роды провели с помощью кесарева сечения на 36 неделе срока, чтобы исключить риски для плода. Из-за химиотерапии британка также не смогла кормить грудью.

Если бы я не прошла курс лечения, у моего ребенка могло бы не быть матери. Чем дольше я ходила беременной, тем лучше было для моего ребенка, но тем хуже для меня: рак подпитывался эстрогеном, а когда вы беременны, этого гормона у вас много

Кирсти Брант

После операции врачи обнаружили, что во всех 25 удаленных лимфатических узлах у Брант все еще были злокачественные клетки. В марте 2024 года обнаружилось, что болезнь распространилась на кости, и ее рак перешел в неизлечимую стадию. После короткого периода отчаяния женщина снова приступила к лечению — прошла 20 сеансов лучевой терапии. Сейчас она проходит курс пероральной химиотерапии и гормональной терапии, чтобы медикаментозно вызвать менопаузу и снизить уровень эстрогена.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, как однажды ее 42-летняя пациентка, увидев две полоски на тесте, подумала, что забеременела. В результате оказалось, что она больна раком.

