13:28, 2 июня 2026Авто

Россиянам напомнили о рисках наезда на птиц на дороге

Адвокат Кудерко: Сбитая птица может лишить водителя прав
Марина Аверкина
Фото: Syed Ahmad / Unsplash

Россиянам напомнили о рисках наезда на птиц на дороге. Многие водители пребывают в заблуждении, считая, что сбитый на дороге голубь — неприятная и незначительная случайность. Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» напомнила, что подобная ситуация законом трактуется как дорожно-транспортное происшествие.

Соответственно, если водитель покинул место ДТП, наступает ответственность по статье 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что предусматривает лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Размер штрафа и необходимость возмещения ущерба зависят от «статуса» птицы. Дикий сизый голубь официально относится к охотничьим ресурсам. Размер компенсации, установленный Министерством природных ресурсов и экологии РФ, в этом случаетсоставит 600 рублей. Если под колесами оказалась стая, соответственно, взыскание увеличивается.

Обычные городские голуби охотничьим ресурсом не являются, но их утрату также придется компенсировать. Этот факт трактуется как вред окружающей среде. Уничтожение пернатого, занесенного в Красную книгу (беркут, кречет или сапсан), влечет взыскание в повышенном размере. Покрыть ущерб может полис ОСАГО или каско в зависимости от условий страхования и обстоятельств дела.

Особые последствия наступают при умышленном наезде. В отношении водителя может быть применена статья 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Если пострадало несколько пернатых, происшествие могут квалифицировать как преступление.

Ранее в Москве задержали нетрезвого водителя, который ранее уже лишался водительских прав. Теперь его внедорожник Land Rover Discovery арестован и после приговора уйдет с молотка.

