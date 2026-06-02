14:26, 2 июня 2026

Раскрыты главные причины замедления Windows

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Для ускорения работы Windows нужно настроить автозапуск и очистить место на диске. Об этом сообщает издание XDA.

По словам редактора медиа Казима Алви, сервисы по ускорению операционной системы (ОС) Microsoft в большинстве случаев являются бесполезными. Специалист отметил, что пользователи надеются на эти программы, но забывают о главных причинах замедления Windows. Алви в своей колонке раскрыл эти причины.

В первую очередь журналист рекомендовал отключить программы автозапуска — приложения, которые включаются вместе с ОС. Эти программы можно найти, если открыть «Диспетчер задач», а затем перейти в раздел «Приложения автозагрузки». Также он посоветовал зайти в раздел «Приложения» и перейти в подраздел «Установленные приложения». Здесь можно выбрать, каким программам разрешено работать в фоновом режиме.

Еще одной причиной замедления ОС Казим Алви назвал нехватку места на диске компьютера. «Поэтому хотя бы раз в месяц проверяйте приложения на своем устройстве и удаляйте те, которые вам больше не нужны», — заметил автор. Кроме того, он посоветовал отключить ненужные сервисы Microsoft — например, нейросеть Copilot и облачное хранилище OneDrive.

В конце мая Microsoft прокомментировала слухи о скором выходе новой операционной системы Windows. По словам топ-менеджера компании Павана Давулури, фирма не собирается выпускать Windows 12 в ближайшее время.

