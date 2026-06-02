15:23, 2 июня 2026

Минобороны рассказало о перехватывающих Hornet «Соколах»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дроны-перехватчики самолетного типа «Сокол-И» успешно сбивают различные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая аппараты Hornet. Об этом рассказало Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что «Соколы» отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожают разведывательные и ударные беспилотники на линии соприкосновения и в тыловых районах на добропольском направлении специальной военной операции. Операторы перехватчиков работают совместно с подразделениями радиотехнической разведки и расчетами средств мониторинга воздушного пространства.

Пуск «Сокола-И» производят с руки. Это позволяет запустить аппарат за несколько секунд. Перехватчик с пенопластовым корпусом поражает цели тараном или при помощи боевой части. «Высокая скорость и маневренность перехватчика позволяют эффективно поражать как разведывательные БПЛА, так и ударные дроны противника на различных высотах и дистанциях», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в среднем один расчет за сутки поражает несколько целей.

В июне «Известия» писали, что в Томской области завершили испытания дрона-перехватчика «Молния», который способен развивать скорость до 330 километров в час.

