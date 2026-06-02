У российского миллиардера потребовали миллиард

16:24, 2 июня 2026

ГП подала новый иск к экс-главе «Русагро» Басову об изъятии ₽1,2 млрд
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) России подала новый иск к бывшему гендиректору холдинга «Русагро» Максиму Басову, требуя изъять в доход государства более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление было направлено в суд накануне. В ведомстве считают, что заработанные Басовым средства после увольнения из «Русагро» смешались с доходами, полученными им еще в корпорации.

Помимо экс-главы агрохолдинга ответчиком по иску привлечена также супруга его основателя Вадима Мошковича Наталья Быковская. У нее прокуратура намерена конфисковать 100 тысяч долларов и три миллиона рублей.

5 мая Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции агрохолдинга, принадлежащие Мошковичу, его жене и Басову. Российской казне перейдет контрольный пакет акций ПАО «Группа Русагро», деньги и недвижимость Мошковича: 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов, 1,6 миллиона евро и 200 миллионов юаней на банковских счетах и 87 миллионов рублей, принадлежащих Басову.

В доход государства обратят обыкновенные акции холдинга номиналом 2,5 рубля в количестве 469 702 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем.

