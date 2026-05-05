Вынесено решение по изъятию активов основателя российского агрохолдинга

17:56, 5 мая 2026

Суд изъял в доход РФ активы основателя Русагро Мошковича по иску Генпрокуратуры
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства активы основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Решение принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. России перейдет контрольный пакет акций ПАО «Группа Русагро», деньги и недвижимость Мошковича. В доход государства обратят обыкновенные акции холдинга номиналом 2,5 рубля в количестве 469 миллионов 702 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем.

Кроме того, 795 658 акций предприятия лишится его супруга Наталья Быковская, 72 миллиона 940 400 штук акций конфискуют у Басова, 14 миллионов 370 325 акций у бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и еще 69 миллионов 209 183 акций, зарегистрированные на имя его супруги Луизы Площанской.

