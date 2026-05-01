17:04, 1 мая 2026Экономика

Акции «Русагро» обвалились ниже 100 рублей после антикоррупционного иска к основателю

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Основатель агрохолдинга

Основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович в зале Мещанского суда. Фото: Суды общей юрисдикции/ТАСС

Стоимость акций холдинга «Русагро» упала ниже 100 рублей после нового антикоррупционного иска к основателю агрохолдинга Вадиму Мошковичу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи, после появления новостей о новом иске котировки акций агрохолдинга обвалились на 3,5 процена, на минимуме достигнув 97,8 рубля за бумагу.

По состоянию на 17:00 акции компании торгуются по цене 103,8 рубля за бумагу.

Ранее суд наложил обеспечительные меры на банковские счета и аффилированные активы Мошковича. Общая сумма попавших под арест активов составила более 6,7 миллиарда рублей.

