Акции «Русагро» обвалились ниже 100 рублей после антикоррупционного иска к основателю

Мосбиржа: Акции «Русагро» упали на 3,5 % после нового иска к Мошковичу

Стоимость акций холдинга «Русагро» упала ниже 100 рублей после нового антикоррупционного иска к основателю агрохолдинга Вадиму Мошковичу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи, после появления новостей о новом иске котировки акций агрохолдинга обвалились на 3,5 процена, на минимуме достигнув 97,8 рубля за бумагу.

По состоянию на 17:00 акции компании торгуются по цене 103,8 рубля за бумагу.

Ранее суд наложил обеспечительные меры на банковские счета и аффилированные активы Мошковича. Общая сумма попавших под арест активов составила более 6,7 миллиарда рублей.