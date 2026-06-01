13:12, 1 июня 2026Наука и техника

ВКС России получили «летающий радар»

ВКС России передали модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом написал военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

«В войска передан очередной откапиталенный и модернизированный А-50У», — говорится в сообщении. Автор сопроводил его фотографией самолета с размытым бортовым номером.

Базовый А-50 совершил первый полет в 1978 году, а в 2008-м начали работу над модернизированным «летающим радаром» А-50У, который получил обновленное радиотехническое оборудование. Радиотехнический комплекс «Шмель» позволяет базовому А-50 обнаруживать бомбардировщики на дальности до 650 километров.

В мае стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты используют для перехвата воздушных целей и поражения наземных объектов.

