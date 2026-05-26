13:19, 26 мая 2026Наука и техника

ВКС России получили партию самых результативных истребителей

ОАК передала ВКС России партию новых истребителей Су-35С
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом корпорация сообщила в Telegram.

Новые Су-35С, которые ранее назвали одними из самых результативных истребителей в мире, прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны России протестировали самолеты в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Летчик ВКС России отметил, что многофункциональные Су-35С используют для перехвата воздушных целей, прикрытия наземных объектов, а также поражения наземных и надводных целей. Сверхманевренный истребитель Су-35С, который является глубокой модернизацией платформы Су-27, совершил первый полет в 2008 году. Самолет получил двигатели с управляемым вектором тяги и современную авионику.

Ранее в мае появился снимок вооруженного до зубов Су-35С. Самолет нес ракеты класса «воздух-воздух» средней и большой дальности, а также противорадиолокационную ракету Х-31ПМ.

