В России предложили решить вопрос дефицита кадров при помощи роботов и пенсионеров

В Госдуме предложили использовать роботов и пенсионеров для решения дефицита кадров. Член комитета ГД по труду Светлана Бессараб в беседе с НСН заявила, что для преодоления экономических последствий сокращения населения необходимо снять все ограничения для работы пенсионеров и ускорить роботизацию производства.

Она отметила, что работодатели ценят сотрудников старшего возраста за профессионализм и ответственность, а также предложила увеличить лимит индексации пенсий для работающих пенсионеров. Бессараб подчеркнула, что демографическая яма не является критической проблемой, так как автоматизация и современные технологии позволяют компенсировать нехватку рабочей силы.

«Нужно брать лучшее от всех систем», — резюмировала она.

Ранее семи секторам российской экономики предсказали самый острый дефицит кадров. Ожидается, что самую сильную нехватку сотрудников во второй половине 2026 года испытает сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT.