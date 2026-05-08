Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 8 мая 2026Экономика

Семи секторам российской экономики предсказали самый острый дефицит кадров

Экономист Байгузина: В РФ самая сильная нехватка кадров будет в энергетике и IT
Кирилл Луцюк

Фото: Tirachard Kumtanom / Shutterstock / Fotodom

Во второй половине 2026 года российская экономика продолжит ощущать дефицит кадров. Об этом предупредила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она констатировала, что на рынок труда выходит все меньше молодежи. А те, кто приходит, не всегда отличаются необходимой компетенцией. Между тем опытные специалисты постепенно достигают пенсионного возраста. Как полагает Байгузина, самую сильную нехватку сотрудников во второй половине 2026 года испытает сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT.

По ее мнению, агросектор страдает из-за того, что не считается престижным местом работы. А в промышленности кадровый голод оказывается препятствием для внедрения новых технологий и автоматизации процессов. Что касается строительства, то здесь дефицит сотрудников приводит к тому, что падают темпы реализации инфраструктурных проектов.

Материалы по теме:
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims»Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
25 августа 2024
«Раньше их называли тунеядцами» Почему зумеры не хотят ни учиться, ни работать и как движение «ни-ни» может разрушить экономику?
«Раньше их называли тунеядцами»Почему зумеры не хотят ни учиться, ни работать и как движение «ни-ни» может разрушить экономику?
29 декабря 2024

В IT-сегменте спрос на квалифицированных специалистов, как и раньше, превышает предложение. Это тормозит цифровую трансформацию бизнеса и внедрение новых решений.

Еще одним последствием дефицита кадров становится повышение заработных плат. По словам Байгузиной, во второй половине 2026 года у айтишников они могут вырасти на 10-12 процентов. Это же касается строительства и ЖКХ.

Ранее Банк России посетовал на то, что российские компании недостаточными темпами увольняют сотрудников. Как следствие, рабочая сила распределяется неэффективно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok