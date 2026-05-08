Семи секторам российской экономики предсказали самый острый дефицит кадров

Экономист Байгузина: В РФ самая сильная нехватка кадров будет в энергетике и IT

Во второй половине 2026 года российская экономика продолжит ощущать дефицит кадров. Об этом предупредила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она констатировала, что на рынок труда выходит все меньше молодежи. А те, кто приходит, не всегда отличаются необходимой компетенцией. Между тем опытные специалисты постепенно достигают пенсионного возраста. Как полагает Байгузина, самую сильную нехватку сотрудников во второй половине 2026 года испытает сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT.

По ее мнению, агросектор страдает из-за того, что не считается престижным местом работы. А в промышленности кадровый голод оказывается препятствием для внедрения новых технологий и автоматизации процессов. Что касается строительства, то здесь дефицит сотрудников приводит к тому, что падают темпы реализации инфраструктурных проектов.

В IT-сегменте спрос на квалифицированных специалистов, как и раньше, превышает предложение. Это тормозит цифровую трансформацию бизнеса и внедрение новых решений.

Еще одним последствием дефицита кадров становится повышение заработных плат. По словам Байгузиной, во второй половине 2026 года у айтишников они могут вырасти на 10-12 процентов. Это же касается строительства и ЖКХ.

Ранее Банк России посетовал на то, что российские компании недостаточными темпами увольняют сотрудников. Как следствие, рабочая сила распределяется неэффективно.