15:04, 11 мая 2026Спорт

«Ростов» победил «Акрон» и сохранил место в РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК «Ростов». Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» на выезде победил тольяттинский «Акрон» в мачте 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кирилл Щетинин, Мохаммед Мохеби и Виктор Мелехин. Хозяева отличились благодаря автоголу Умара Сако.

«Ростов» благодаря победе набрал 33 очка, закрепился на десятом месте и сохранил место в РПЛ. Команда не опустится ниже этой позиции.

В активе «Акрона» 27 очков. Тольяттинцы занимают 13-е место и находятся в зоне стыковых матчей за право сохранить путевку в элитном дивизионе.

