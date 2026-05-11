«Ростов» победил «Акрон» и сохранил место в РПЛ

«Ростов» на выезде победил «Акрон» и сохранил место в РПЛ

«Ростов» на выезде победил тольяттинский «Акрон» в мачте 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кирилл Щетинин, Мохаммед Мохеби и Виктор Мелехин. Хозяева отличились благодаря автоголу Умара Сако.

«Ростов» благодаря победе набрал 33 очка, закрепился на десятом месте и сохранил место в РПЛ. Команда не опустится ниже этой позиции.

В активе «Акрона» 27 очков. Тольяттинцы занимают 13-е место и находятся в зоне стыковых матчей за право сохранить путевку в элитном дивизионе.