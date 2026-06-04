Названо число продолжающих работать в России американских компаний

Эйджи: В России остаются работать около 300 американских компаний

В России продолжают работать около 300 компаний из США. Их число назвал глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи, его слова приводит газета «Известия».

По словам представителя бизнеса, преимущественно остались работать в России предприятия, которые работают в гуманитарной сфере. Это представители таких отраслей, как пищевое производство, фармакология и медицинское оборудование. Те компании, что остались, пока не планируют расширять производство, так как для этого нужно снять санкции.

«Оставшиеся компании здесь уже 30–35 лет. Общий уровень инвестиций у них около $100 млрд. Это большие вложения. Они добились значительных успехов и потратили на развитие рынка достаточно много времени. Поэтому просто так актив не продать. Во-первых, его стоимость будет не очень высока. А во-вторых, они хорошо себя здесь чувствуют. Поэтому оставшиеся компании не планируют уходить», — пояснил глава AmCham.

По словам Эйджи, AmCham старается убедить Белый дом снять ряд санкций против России до мирного соглашения об урегулировании украинского конфликта. В рамках ПМЭФ-2026 представитель американского бизнеса заявил, что старается убедить администрацию президента США Дональда Трампа сразу снять запрет на инвестиции. Это направление — номер один для AmCham, и в нем торговая палата видит наибольшие перспективы, как и в сфере авиационной безопасности.