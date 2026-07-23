Захарова пошутила о престолонаследии в британском МИД

Захарова: Престолонаследие в Британии перешло от Виндзоров к Милибэндам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате — экс-главе внешнеполитического ведомства Дэвиде Милибэнде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам», — сказала Захарова агентству.

На этой неделе Эндрю Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании и назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда. Его старший брат Дэвид Милибэнд занимал этот пост с 2007 по 2010 год.

Ранее Эд Милибэнд провел первый международный разговор с временно исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. По его словам, в разговоре с украинским коллегой он «подчеркнул неизменную и решительную приверженность Великобритании народу Украины».