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10:16, 23 июля 2026 (обновлено: 10:30, 23 июля 2026)Мир

Захарова пошутила о престолонаследии в британском МИД

Захарова: Престолонаследие в Британии перешло от Виндзоров к Милибэндам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате — экс-главе внешнеполитического ведомства Дэвиде Милибэнде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам», — сказала Захарова агентству.

На этой неделе Эндрю Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании и назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда. Его старший брат Дэвид Милибэнд занимал этот пост с 2007 по 2010 год.

Ранее Эд Милибэнд провел первый международный разговор с временно исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. По его словам, в разговоре с украинским коллегой он «подчеркнул неизменную и решительную приверженность Великобритании народу Украины».

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