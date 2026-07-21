Новый глава МИД Британии посвятил первый международный разговор Украине

Глава МИД Великобритании Милибэнд провел первый международный разговор с Сибигой

Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд провел первый международный разговор с временно исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Во время моего первого звонка в качестве министра иностранных дел я имел честь поговорить с Андреем Сибигой», — сообщил Милибэнд.

По его словам, в разговоре с украинским коллегой он «подчеркнул неизменную и решительную приверженность Великобритании народу Украины».

Ранее стало известно, что Милибэнд выступает за усиление санкций против России.

