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18:30, 21 июля 2026Мир

Новый глава МИД Британии посвятил первый международный разговор Украине

Глава МИД Великобритании Милибэнд провел первый международный разговор с Сибигой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд провел первый международный разговор с временно исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Во время моего первого звонка в качестве министра иностранных дел я имел честь поговорить с Андреем Сибигой», — сообщил Милибэнд.

По его словам, в разговоре с украинским коллегой он «подчеркнул неизменную и решительную приверженность Великобритании народу Украины».

Ранее стало известно, что Милибэнд выступает за усиление санкций против России.

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