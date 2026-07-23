На дороге в российском регионе начался апокалипсис

На трассе Севастополь — Ялта в районе Оползневого сошел сель

На участке трассы Севастополь — Ялта в Крыму буквально начался апокалипсис после ливня, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Сель сошел на участке трассы в районе села Оползневое. Автомобили не могут проехать по дороге из-за грязи и мусора.

Отмечается, что в настоящее время по всему полуострову объявлено штормовое предупреждение. До вечера четверга, 23 июля, в Крыму действует «оранжевый» уровень опасности — местами ожидаются сильные ливни с крупным градом. «Желтый» уровень опасности действует из-за грозы и высокой пожароопасности.

В Крыму и Севастополе с конца июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. При его введении губернатор объяснил, что на такие меры пришлось пойти для решения экономических вопросов.