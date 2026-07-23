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10:17, 23 июля 2026 (обновлено: 10:48, 23 июля 2026)Путешествия

Появились подробности о разрушенном ураганом турлагере в российском регионе

SHOT: Разрушенный ураганом туристический лагерь в Свердловской области был подтоплен
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Rangga A Firmansyah / Shutterstock / Fotodom

Разрушенный ураганом турлагерь в Свердловской области был подтоплен — организаторы сплава, во время которого не выжила женщина, проигнорировали этот факт. Подробности появились в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что уровень воды в реке Чусовая, на которой стоит туристический лагерь, в середине июля был на несколько сантиметров выше нормального уровня. В результате этого часть территории оказалась подтоплена. При этом в соседнем Пермском крае любые сплавы отменили.

Компания «Штурм» проигнорировала условия и 21 июля привезла в лагерь туристическую группу для сплава по реке в российском регионе. Отдыхающие отмечают, что в остальном все дни стояла хорошая погода, но днем 22 июля пошел мелкий дождь, сверкнула молния и прогремел гром. Затем начался ливень и ураганный ветер, который «сносил все на своем пути» и повалил деревья буквально за несколько минут.

Одно из них рухнуло на палатку, где находилась пенсионерка. Она не выжила. Известно, что она приехала на отдых из города Невьянска с 43-летним сыном. Также у еще одной туристки диагностировали перелом голени, ее госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.

О том, что деревья обрушились на туристический лагерь в Свердловской области, стало известно утром 23 июля. Жертвой происшествия стала одна женщина, остальных людей эвакуировали.

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