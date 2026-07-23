В российском регионе деревья обрушились на туристический лагерь во время урагана

Shot: В Свердловской области деревья обрушились на туристический лагерь во время урагана

В Свердловской области деревья обрушились на туристический лагерь во время урагана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, туристы разбили лагерь в лесу около реки Чусовая. Тогда в российском регионе прошел сильнейший ураган, на людей в палатках начали падать деревья, часть лагеря оказалась полностью разрушена.

Жертвой происшествия стала женщина, еще одна туристка пострадала. Остальных людей уже эвакуировали. Как уточнил канал со ссылкой на МЧС, группа не была зарегистрирована.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в Бузулукском районе Оренбургской области ураган снес крышу школы. Порывы ураганного ветра повредили кровлю здания и повалили деревья.

