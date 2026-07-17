Ураган снес крышу российской школы

В Оренбургской области ураган снес крышу школы

В Бузулукском районе Оренбургской области ураган снес крышу школы. Об этом сообщил районный глава Николай Бантюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Котлубань. Порывы ураганного ветра повредили кровлю здания и повалили деревья. «С первым заместителем по оперативному управлению Андреем Николаевичем Евсюковым выехали на место, чтобы лично оценить масштаб разрушений», — рассказал Бантюков.

На кадрах с места происшествия видны обломки кровли, которые сдуло ветром. По словам главы района, специалисты уже начали оценку ущерба, расчистку территории и уборку повреждений. Бантюков подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в селе Большой Куяш Челябинской области ураган снес купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного 200 лет назад. Настоятели храма попросили неравнодушных помочь разобрать обломки купола и убрать территорию.