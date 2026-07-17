Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 17 июля 2026Экономика

Ураган снес крышу российской школы

В Оренбургской области ураган снес крышу школы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: страница Николая Бантюкова во «ВКонтакте»

В Бузулукском районе Оренбургской области ураган снес крышу школы. Об этом сообщил районный глава Николай Бантюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Котлубань. Порывы ураганного ветра повредили кровлю здания и повалили деревья. «С первым заместителем по оперативному управлению Андреем Николаевичем Евсюковым выехали на место, чтобы лично оценить масштаб разрушений», — рассказал Бантюков.

На кадрах с места происшествия видны обломки кровли, которые сдуло ветром. По словам главы района, специалисты уже начали оценку ущерба, расчистку территории и уборку повреждений. Бантюков подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в селе Большой Куяш Челябинской области ураган снес купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного 200 лет назад. Настоятели храма попросили неравнодушных помочь разобрать обломки купола и убрать территорию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане
    Стоматолог показал внешность Филиппа Киркорова с винирами и вызвал споры в сети
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok