Ураган снес купол со старинного храма в российском селе

В селе Большой Куяш ураган снес купол с двухсотлетнего храма

В селе Большой Куяш Челябинской области ураган снес купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного 200 лет назад. Об этом пишет URA.RU.

По словам старосты храма Николая Атесова, из-за непогоды пострадал малый купол с крестом, а в результате его падения повреждена часть забора. «Мы своими силами уже закрыли отверстие в крыше, чтобы дождевая вода не попала внутрь. Сейчас нужен кран, чтобы поднять упавший купол и разобрать поврежденный забор», — рассказал собеседник издания.

Атесов добавил, что с храмом связались добровольцы, желающие помочь с ремонтом купола, однако конструкцию не получится восстановить, так как пластины сильно разрушены. В лучшем случае выйдет сохранить и восстановить железный каркас, но снять его с забора без специального оборудования не выйдет. Храм попросил неравнодушных помочь разобрать обломки купола и убрать территорию.

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