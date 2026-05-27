Мощный ураган снес крыши и деревья в российском городе

Mash: Ураган обрушился на Челябинск, он сносит крыши, деревья и повреждает авто

Мощный ураган обрушился на Челябинск. Сильный ветер в российском городе сносит крыши, деревья и повреждает припаркованные автомобили, видео с последствиями стихийного бедствия опубликовал Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как ветер гнет и ломает деревья, разрушает кровли зданий и сносит дорожные знаки. В некоторых районах началась настоящая пылевая буря, особенно в местах, где идут стройки.

По данным авторов публикации, ураган уже повалил десятки деревьев и нанес повреждения как минимум 15 машинам. Синоптики прогнозируют, что непогода задержится в российском городе до четверга, 28 мая. Ожидаются ливни, грозы с градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.

Ранее на Подмосковье обрушился мощный град. В некоторых районах земля побелела из-за выпавших осадков. В связи с непогодой в МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение — ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.