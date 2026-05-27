Пожилым людям подсказали способы не превратиться в стариков с годами

Розенблатт призвал пожилых не отказываться от новых впечатлений

Писатель Роджер Розенблатт поделился правилами, которые, по его мнению, помогают сохранять интерес к жизни, чувство юмора и внутреннюю свободу в любом возрасте. Способы с годами не превратиться в старика он подсказал пожилым людям в разговоре с изданием New York Times.

Автор считает, что с возрастом особенно важно избегать уныния, не зацикливаться на собственных проблемах и не терять любопытства к миру. Среди его советов — чаще поддерживать близких, не бояться ошибок и не тратить силы на постоянные сомнения и переживания. Розенблатт также призвал пожилых людей не отказываться от новых впечатлений и сохранять способность радоваться простым вещам.

Кроме того, писатель посоветовал не жалеть о прошедшей жизни, но яростно бороться за каждый ее новый день. «Мы обретаем жизненные силы, зная, что рано или поздно они иссякнут. В этой борьбе есть своя красота», — считает он. Кроме того, он посоветовал не говорить о своем унынии и отчаянии даже самым близким, перестать стремиться к идеальности и не пытаться оставить после себя бессмертное наследие любой ценой.

Одним из главных способов не чувствовать себя стариком Розенблатт назвал умение заботиться о людях и любить их. По его мнению, сохранять вкус жизни в любом возрасте помогает наличие цели и умение не обращать внимание на препятствия, будь то вероломный коллега или шумный сосед.

