Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 27 мая 2026Забота о себе

Пожилым людям подсказали способы не превратиться в стариков с годами

Розенблатт призвал пожилых не отказываться от новых впечатлений
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DavideAngelini / Shutterstock / Fotodom

Писатель Роджер Розенблатт поделился правилами, которые, по его мнению, помогают сохранять интерес к жизни, чувство юмора и внутреннюю свободу в любом возрасте. Способы с годами не превратиться в старика он подсказал пожилым людям в разговоре с изданием New York Times.

Автор считает, что с возрастом особенно важно избегать уныния, не зацикливаться на собственных проблемах и не терять любопытства к миру. Среди его советов — чаще поддерживать близких, не бояться ошибок и не тратить силы на постоянные сомнения и переживания. Розенблатт также призвал пожилых людей не отказываться от новых впечатлений и сохранять способность радоваться простым вещам.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Кроме того, писатель посоветовал не жалеть о прошедшей жизни, но яростно бороться за каждый ее новый день. «Мы обретаем жизненные силы, зная, что рано или поздно они иссякнут. В этой борьбе есть своя красота», — считает он. Кроме того, он посоветовал не говорить о своем унынии и отчаянии даже самым близким, перестать стремиться к идеальности и не пытаться оставить после себя бессмертное наследие любой ценой.

Одним из главных способов не чувствовать себя стариком Розенблатт назвал умение заботиться о людях и любить их. По его мнению, сохранять вкус жизни в любом возрасте помогает наличие цели и умение не обращать внимание на препятствия, будь то вероломный коллега или шумный сосед.

Ранее психиатр Хавьер Кинтеро призвал избавиться от привычек, которые мешают обрести счастье. По его мнению, сожаления о прошлом и беспокойство о будущем делает людей несчастнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Тысячи мусульман попали на видео у Соборной мечети в Москве

    Новый имидж актрисы Анны Снаткиной вызвал споры в сети

    Франция вызвала посла России

    Послание Путина НАТО и Европе вызвало тревогу на Западе

    Пилот пролетел на «чрезвычайно низкой высоте» и напугал отдыхающих на пляже

    Автомобиль с мирной жительницей попал под удар ВСУ в российском регионе

    Захарова заподозрила западный телеканал в съемке подготовки ВСУ к удару по Старобельску

    Мужчина купался в океане и нашел груз наркотиков на миллионы долларов

    Третья азиатская компания вошла в клуб триллионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok